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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Psihologul Ioan Ungureanu, în premieră la Realitatea PLUS: Cum ne schimbă terapia de cuplu?
Publicat10 nov. 2026, 13:34
SursăRealitatea.net realitatea plus
"Ceea ce se întâmplă în terapia de cuplu este că tu, practic, reușești să-ți amintești să te uiți la celălalt altfel decât prin ochii tăi.” Psihologul Ioan Ungureanu este invitat, în premieră, la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS.
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