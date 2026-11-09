Percheziții de amploare în județul Galați, în cadrul Operațiunii Jupiter
Percheziții Operațiunea Jupiter
Percheziții de amploare în Galați, într-un dosar de spălare de bani. Polițiștii au ridicat 35 de mașini de lux, evaluate la 2,8 milioane de euro.
O amplă anchetă privind suspiciuni de spălare de bani a dus la o intervenție de proporții în județul Galați. Polițiștii au efectuat 25 de percheziții domiciliare și au ridicat 35 de autoturisme de lux, a căror valoare totală este estimată la aproximativ 2,8 milioane de euro. Prejudiciul calculat de anchetatori depășește trei milioane de euro.
Acțiunea s-a desfășurat duminică, 8 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii JUPITER, și a vizat mai multe persoane suspectate că ar fi cumpărat autoturisme scumpe folosind bani proveniți din activități infracționale.
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, mașinile ar fi fost ulterior înmatriculate pe numele unor rude sau persoane apropiate, pentru a ascunde proveniența fondurilor și identitatea adevăraților beneficiari ai bunurilor.
25 de percheziții în județul Galați, într-un dosar de spălare de bani
Descinderile au fost organizate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Galați, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați.
Anchetatorii au verificat locuințele mai multor persoane cercetate într-un dosar penal care vizează infracțiunea de spălare a banilor.
Investigațiile se referă la activități care s-ar fi desfășurat în perioada 2022–2026. Potrivit cercetărilor, persoanele vizate ar fi utilizat sume de bani provenite din activități ilegale pentru achiziționarea unor autoturisme de lux.
Ulterior, vehiculele ar fi fost înmatriculate pe numele unor terțe persoane, în special rude sau apropiați ai celor care le-ar fi cumpărat.
Prin această metodă, suspecții ar fi urmărit să ascundă atât originea banilor folosiți la achiziții, cât și identitatea beneficiarilor reali ai autoturismelor, creând aparența că bunurile au fost dobândite în mod legal.
35 de autoturisme de lux, evaluate la 2,8 milioane de euro
Cea mai importantă descoperire făcută în timpul perchezițiilor a fost reprezentată de cele 35 de autoturisme de lux, cu o valoare totală estimată la aproximativ 2,8 milioane de euro.
Mașinile au fost ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.
Printre autoturismele identificate s-ar afla și modele de lux cu valoare ridicată, iar amploarea bunurilor descoperite a atras atenția asupra dimensiunii anchetei.
Pe lângă cele 35 de vehicule, polițiștii au mai ridicat aproximativ 300.000 de lei, o armă neletală, documente și alte mijloace de probă considerate relevante pentru dosar.
Prejudiciul estimat de anchetatori depășește trei milioane de euro, sumă care reflectă amploarea activităților financiare investigate.
Cum ar fi fost ascunși banii proveniți din activități infracționale
Potrivit suspiciunilor formulate de anchetatori, mecanismul investigat ar fi presupus folosirea banilor obținuți din activități infracționale pentru cumpărarea unor autoturisme de mare valoare.
Pentru a ascunde proveniența fondurilor, mașinile ar fi fost înregistrate ulterior pe numele unor rude sau persoane apropiate.
Astfel, beneficiarii reali ai autoturismelor nu ar fi figurat întotdeauna în documentele de proprietate, ceea ce ar fi îngreunat identificarea legăturii dintre banii utilizați și persoanele care controlau efectiv bunurile.
Polițiștii și procurorii încearcă acum să stabilească traseul sumelor de bani, modul în care au fost realizate achizițiile și rolul fiecărei persoane implicate în presupusa activitate infracțională.
Operațiunea JUPITER, desfășurată cu sprijinul jandarmilor
Acțiunea din județul Galați a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER și a implicat mai multe structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.
La efectuarea perchezițiilor au participat polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Galați, alături de echipe ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Intervenția a beneficiat și de sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați și al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.
Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități presupus infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
Cele 35 de autoturisme rămân ridicate în cadrul anchetei, iar autoritățile urmează să stabilească proveniența fondurilor folosite pentru achiziționarea lor.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar efectuarea perchezițiilor și cercetările penale nu reprezintă, în sine, o dovadă a vinovăției.
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