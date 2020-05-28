Cel puțin un milion de români au fost afectați de epidemia de coronavirus. Peste 420 de mii de români și-au pierdut locul de muncă în ultimele două luni, potrivit anunțului Ministerului Muncii. În același timp, aproape 600 de mii de români au în prezent contractele de muncă suspendate, scrie realitatea.net

De la declararea stării de urgenţă, pe 16 martie, până miercuri, 27 mai, au încetat 424.389 de contracte de muncă, arată datele centralizate de Inspecția Muncii şi publicate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Cei care lucrau în Comerțul cu amănuntul și reparații auto-moto sunt cei mai mulți care și-au pierdut locul de muncă - 75.025, urmați de cei care munceau in Industria prelucrătoare - 75.424, și de cei din Construcții - 63.553.

Aproape 600 de mii de români au, în schimb, contractele suspendate în acest moment. În ultimele două luni, numărul contractelor de muncă suspendate a ajuns la 598.264.

Firmele din Industria prelucrătoare au suspendat cele mai multe contracte de muncă - 164.608. În domeniul HORECA, numărul celor care au contractul de muncă suspendat depășește puțin 100 de mii (100.026). Acestora, tot cu contracte de muncă suspendate, li se adaugă și cei 94.793 de români din Comerţul cu amănuntul și repararea autovehiculelor şi motocicletelor.

