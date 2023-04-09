Pelerinajul de Florii de la Galați

Sâmbătă, 8 aprilie, în ajunul Praznicului împărătesc al Floriilor, în municipiile Galaţi şi Tecuci, precum şi în alte localităţi din județul Galați s-a desfăşurat tradiţionalul Pelerinaj de Florii, care aminteşte de momentul Intrării Mântuitorului Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului. Foarte mulţi gălăţeni, de la copii şi tineri, până la vârstnici sau chiar persoane cu dizabilităţi s-au adunat în faţa bisericii „Vovidenia“ pentru a participa la tradiţionala procesiune de Florii.
Calea Domnească a prins viaţă prin şirul nesfârşit de preoţi şi pelerini care s-au îndreptat spre Catedrala Arhiepiscopală, intonând troparul sărbătorii şi alte cântări specifice perioadei liturgice în care ne aflăm.Şi la Galaţi, pe esplanada Catedralei, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a citit cele două Evanghelii şi a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a precizat că prin cinstirea învierii lui Lazăr în Sâmbăta Stâlpărilor, reuşim să vedem în această mare minune şi învierea noastră cea de obşte.Ierarhul locului a mulţumit lui Dumnezeu, preoţimii şi bunilor noştri credincioşi din cele două judeţe ale Eparhiei pentru numărul mare de participanţi la pelerinajul care a adus Ierusalimul ceresc nu numai în biserici şi pe străzi, dar şi în sufletele şi în casele noastre.Programul liturgic a continuat cu premierea elevilor olimpici din judeţul Galaţi, binecuvântarea stâlpărilor şi apoi slujba Privegherii.Participarea tinerilor, a elevilor din şcolile şi liceele Arhiepiscopiei Dunării de Jos, alături de părinţii lor, de cadrele didactice şi slujitorii Sfintelor Altare reprezintă, înainte de toate, un semn de speranţă şi o manifestare plenară a dragostei creştine în interiorul Bisericii.
În Arhiepiscopia Dunării de Jos, pelerinajul s-a desfăşoară şi în alte centre devenite deja tradiţionale, precum cele din localităţile Tecuci, Târgu Bujor, Corod, Matca, Lieşti-Buceşti-Şerbăneşti, Bereşti, Pechea, Tudor Vladimirescu, Nicoreşti, Toflea.