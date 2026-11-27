Municipiul Galați va deveni, în perioada 27–30 noiembrie 2026, loc de pelerinaj și rugăciune, prin aducerea moaștelor Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale celor doi fii ai săi, Sfinții Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu. Evenimentul religios, organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, are loc în contextul prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al Arhiepiscopiei Dunării de Jos și al municipiului Galați.
Pelerinaj de amploare în centrul municipiului Galați
Un moment deosebit de important pentru viața spirituală a credincioșilor din Eparhia Dunării de Jos va avea loc astăzi, 27 noiembrie 2026, când racla cu moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale Sfinților Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu va fi întâmpinată în centrul municipiului Galați.
Ceremonia de întâmpinare este programată la ora 16:00 și va fi oficiată în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, alături de sute de preoți din eparhie și mii de credincioși așteptați să participe la acest moment de profundă încărcătură duhovnicească.
Prezența sfintelor moaște la Galați, în perioada 27–30 noiembrie, reprezintă un prilej de rugăciune, reculegere și întărire în credință pentru clericii și credincioșii din întreaga regiune.
Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, simbol al credinței și al jertfei creștine
Aducerea spre închinare a moaștelor Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale fiilor săi, Sfinții Martiri Ștefan și Matei, are o semnificație aparte în contextul sărbătorilor dedicate Sfântului Apostol Andrei și Sfinților Martiri Brâncoveni.
Familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu ocupă un loc deosebit în istoria și spiritualitatea Bisericii Ortodoxe Române, fiind un exemplu de statornicie în credință, demnitate și jertfă pentru Hristos.
Prin acest pelerinaj, credincioșii gălățeni vor avea posibilitatea de a se închina la moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale celor doi prinți martiri, cinstind memoria unei familii care a rămas în conștiința Bisericii drept mărturisitoare a credinței creștine.
Transmisiune în direct a evenimentului religios
Pentru credincioșii care nu vor putea fi prezenți fizic la ceremonia de întâmpinare, evenimentul va fi transmis în direct pe pagina oficială a Bisericii „Sfântul Gheorghe-Nou”, Km 0, începând cu ora 16:00.
Astfel, momentul întâmpinării sfintelor moaște va putea fi urmărit și de cei aflați la distanță, care doresc să fie părtași la acest eveniment religios deosebit.
Galațiul, sub binecuvântarea Sfinților Brâncoveni
Pelerinajul organizat în perioada 27–30 noiembrie 2026 se înscrie în seria manifestărilor spirituale dedicate Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al Arhiepiscopiei Dunării de Jos și al municipiului Galați.
Prin aducerea sfintelor moaște, orașul de la Dunăre devine, pentru câteva zile, un important loc de întâlnire în rugăciune, închinare și mărturisire a credinței ortodoxe.
Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, constituind un moment de referință pentru comunitatea ortodoxă gălățeană.
Slăvit să fie Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Apostol Andrei și a Sfinților Brâncoveni!