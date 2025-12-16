Muntenegru face un nou pas spre Uniunea Europeană: cinci capitole de aderare, închise provizoriu

Cinci capitole de aderare, închise provizoriu

Uniunea Europeană și Muntenegru au anunțat închiderea provizorie a cinci noi capitole de negociere în procesul de aderare al țării la blocul comunitar, marcând un nou progres în parcursul european al statului balcanic.

„UE salută progresul Muntenegrului prin închiderea astăzi a încă cinci capitole. Aceasta înseamnă că au fost închise, în total, 12 capitole de negociere, ceea ce reprezintă un progres semnificativ pe drumul țării către integrarea europeană”, a declarat, într-un comunicat, ministrul danez pentru afaceri europene, Marie Bjerre, în numele președinției rotative daneze a Consiliului UE.

Decizia a fost luată în urma celei de-a 24-a reuniuni a Conferinței de Aderare cu Muntenegru, desfășurată marți. La întâlnire au participat ministrul danez Marie Bjerre, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și prim-ministrul muntenegrean, Milojko Spajić.

Capitolele închise provizoriu

În cadrul acestei etape, Muntenegru a închis provizoriu negocierile pentru capitolele privind dreptul de stabilire și libertatea de prestare a serviciilor, libera circulație a capitalurilor, dreptul societăților comerciale, agricultura și dezvoltarea rurală, precum și pescuitul.

Odată cu această evoluție, Muntenegru are în prezent închise provizoriu 12 dintre cele 33 de capitole deschise în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit principiilor stabilite de Conferința de Aderare, aceste acorduri nu sunt considerate definitive până la finalizarea negocierilor pentru toate capitolele. Uniunea Europeană își păstrează dreptul de a reevalua capitolele deja închise, dacă va considera necesar, înainte de încheierea unui acord global de aderare.