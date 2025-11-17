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INS: Nașteri și decese în creștere în septembrie 2025
INS: Nașteri și decese în creștere în septembrie 2025
Sporul natural a fost negativ, cu -4.213 persoane
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