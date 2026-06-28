Advertising
Actualitate· 1 min citire
ANM, noi date despre caniculă: cât vor mai dura temperaturile extreme în România
Caniculă
Publicat28 iun. 2026, 18:42
SursăRealitatea PLUS
Valul de căldură extremă s-a instalat în toată țara. Meteorologii au emis cod roșu și portocaliu de caniculă, care aduc temperaturi sufocante și nopți tropicale. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat, la Realitatea PLUS, care sunt cele mai afecate zone și cât mai durează avertizările meteo.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:55Moment de necrezut în aeroportul din Vegas: un călător a devenit milionar peste noapte
- 19:56Decizie istorică în SUA: Curtea Supremă respinge decretul lui Trump privind cetățenia prin naștere
- 19:17Armata Română face angajări masive: aproape 7.000 de posturi scoase la concurs în toată țara
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News