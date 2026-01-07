Groenlanda, noul obiectiv strategic al lui Trump. Casa Albă nu exclude nici varianta militară

Casa Albă nu exclude nici varianta militară

Groenlanda a devenit centrul unei dispute internaționale tot mai tensionate, cel puțin la nivel declarativ. Administrația de la Washington a transmis că folosirea forței militare rămâne „o opțiune”, în timp ce președintele Donald Trump insistă că Statele Unite au nevoie de acest teritoriu din motive strategice.

Casa Albă susține, totuși, că prioritatea rămâne o soluție diplomatică. Secretarul de stat Marco Rubio a confirmat că Trump este dispus să cumpere Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Regatului Danemarcei, și a anunțat discuții cu oficiali danezi și groenlandezi programate pentru săptămâna viitoare.

De-a lungul ultimelor două secole, Statele Unite și-au extins teritoriul prin achiziții majore, precum Texas, Florida sau Alaska, exemple invocate frecvent în contextul actual. Donald Trump revine constant asupra ideii că Groenlanda este esențială pentru securitatea americană.

„Oamenii nici măcar nu știu dacă Danemarca are un drept legal asupra Groenlandei, dar dacă îl are, ar trebui să renunțe, pentru că noi avem nevoie de ea din rațiuni de securitate națională”, a declarat Trump.

Liderul de la Casa Albă a reiterat poziția într-un nou mesaj ferm: „Este vorba despre lumea liberă. Dacă doriți, noi vă primim în Statele Unite ale Americii. Avem nevoie de Groenlanda din rațiuni de securitate națională și chiar din rațiuni de securitate internațională și cred că o vom obține. Într-un fel sau altul, o vom obține!”.

Declarațiile au stârnit reacții îngrijorate în Europa, în special la Copenhaga, unde oficialii danezi resping orice discuție despre cedarea teritoriului, subliniind că Groenlanda nu este de vânzare.