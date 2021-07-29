Fii tu un erou - România” sprijin, speranță, șansă la viață!
În luna august vă invităm cu drag la un cros umanitar dedicat Simonei
Viața unei tinere de 23 de ani din Galați a luat o turnură cu totul neașteptată. Într-o clipă, planurile de viitor ale Simonei Silea s-au năruit. Un accident rutier cumplit, în care au fost implicate alte două persoane – dintre care una a murit – a lăsat-o cu numeroase fracturi și alte răni grave. În luna august se va organiza la un cros umanitar dedicat Simonei.
„Sunt imobilizată la pat de peste 3 luni, nu îmi este permis să stau nici în scaun cu rotile... Piciorul meu drept are un fixator extern care îmi susține oasele prin intermediul a 6 șuruburi, deoarece în urma accidentului am rămas fără o bucată din femur (aproximativ 18 cm) și am suferit și fracturi la nivelul rotulei”, ne-a povestit tânăra, care riscă să rămână fără membrul inferior.Riscurile cresc pe zi ce trece, deoarece Simona are nevoie de alte intervenții chirurgicale ce îi pot salva piciorul și îi pot reda șansa la o viață normală. Din păcate, fiind extrem de dificile, operațiile nu pot fi efectuate în țară, motiv pentru care costurile ajung la 30.000 de euro.„Eu și familia mea nu putem acoperi această sumă, așa că singura mea șansă pentru întoarcerea la o viață normală reprezintă ajutorul dumneavoastră. Îmi doresc să mă recuperez și să reușesc să îmi susțin familia și la rândul meu să ajut persoane care au nevoie de sprijin”, spune femeia care face apel la ajutorul nostru.Donațiile noastre îi pot reda Simonei mobilitatea și viața frumoasă pe care a avut-o înainte de nefericitul accident. Orice sumă virată în conturile Asociației „Salvează o inimă” înseamnă o nouă șansă pentru această tânără, un nou început pentru viitorul ei și, cine știe, poate un prim pas într-o misiune frumoasă de ajutorare a celor din jurul ei.
Donații se pot face:
Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”
Cod de inregistrare fiscala: 31015982
Cont (IBAN) bancar:
Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX
Cont Euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001
CONT USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001
COD SWIFT: BTRLRO22
COD BIC: BTRL
REVOLUT: 0752.753.540
Banca Transilvania Botosani
Sursa: Realitatea de Galati
