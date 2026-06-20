Efectele în lanț ale scumpirilor, noi majorări ale dobânzilor

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 iun. 2026, 08:43

Avertisment despre creșterea prețurilor în zona euro, economia traversează o perioadă de presiune moderată, iar rata inflației ar putea depăși 3% până la finalul anului. Scumpirile pot declanșa efecte în lanț, iar dobânzile ar putea urca din nou, spun experții.

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