Mama susține că a cerut sfaturi despre droguri de la ChatGPT

Un caz dramatic din Statele Unite ridică semne de întrebare privind utilizarea inteligenței artificiale de către tineri vulnerabili. Un student din California a murit în urma unei supradoze, iar mama acestuia susține că fiul ei ar fi apelat la ChatGPT pentru informații legate de consumul de droguri.

Sam Nelson avea 19 ani și, potrivit familiei, folosea frecvent chatbotul cu inteligență artificială atât pentru a-și organiza activitățile zilnice, cât și pentru a se confesa. În timp, însă, tânărul ar fi început să adreseze întrebări legate de dozele unor substanțe ilegale, scrie Daily Mail.

Mama sa spune că Sam a început să utilizeze ChatGPT la vârsta de 18 ani, inițial solicitând informații despre un analgezic care îi provoca o stare de euforie. De-a lungul timpului, consumul său de substanțe ar fi devenit tot mai frecvent și mai periculos.

Advertising

Conform publicației SFGate, la început chatbotul ar fi refuzat să ofere astfel de informații, invocând reguli de siguranță. Totuși, pe măsură ce interacțiunile s-au intensificat, tânărul ar fi reușit să formuleze întrebările într-un mod care să îi permită obținerea unor răspunsuri indirecte sau ambigue, uneori percepute ca fiind încurajatoare.

În luna mai 2025, Sam i-a mărturisit mamei sale că se confruntă cu probleme grave legate de consumul de droguri și alcool. Femeia a decis imediat să îl interneze într-o clinică de specialitate, iar împreună au stabilit un plan de tratament.

A doua zi, însă, tragedia s-a produs. Mama l-a găsit fără viață în dormitorul său, prezentând semne clare ale unei supradoze. Decesul a fost confirmat ulterior de autorități.

Cazul a stârnit reacții puternice în spațiul public și redeschide discuția despre limitele și responsabilitatea utilizării inteligenței artificiale, mai ales în situații care implică sănătatea mintală și consumul de substanțe periculoase.