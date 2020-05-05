Calendarul de înscriere în învățământul preșcolar a fost aprobat

Înscrieri la grădiniță

Înscrierea copiilor la grădiniţă se va face în trei etape, începând de pe 8 iunie, iar reînscrierea se va desfăşura de pe 25 mai, au comunicat reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.

Copiii vor putea fi înscriși la grădiniţă în trei etape, în cazul primei inscrieri. Astfel, prima etapă are loc între 8 iunie – 3 iulie, etapa a II-a între 20 iulie – 10 august, iar etapa a III-a, programată în perioada 11 – 31 august, se referă la „Corecturi”.

Etapa de reînscriere a copiilor în învăţământul preşcolar se desfăşoară între 25 mai şi 5 iunie, potrivit MEC.

Ministerul Educaţiei susține că înscrierile la clasa pregătitoare şi la grădiniţă pot fi realizate online.