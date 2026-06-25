Bebeluș de 4 luni, salvat dintr-o maşină încuiată accidental în Alba Iulia. Un jandarm aflat în timpul liber a intervenit rapid

Momente de panică pentru o familie din Alba Iulia, după ce un bebeluș de doar patru luni a rămas blocat în interiorul unui autoturism încuiat accidental. Incidentul s-a petrecut într-o zi caniculară, când temperaturile depășeau 30 de grade Celsius, iar situația risca să devină extrem de periculoasă în doar câteva minute.

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