Anul școlar 2026-2027 începe pe 7 septembrie. Când sunt programate vacanțele elevilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 aug. 2026, 16:41

Elevii se întorc la cursuri luni, 7 septembrie 2026, când începe anul școlar 2026-2027. Pentru cei mai mulți dintre ei, cursurile se încheie pe 18 iunie 2027, după 36 de săptămâni de școală.

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