Pot fi solicitate documentele cu regim special fiind puse la dispoziție

Marți, 29 martie 2022, începând cu ora 13.30, la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări al judeţului Galați, din strada Domnească, nr. 102, a început eliberarea permiselor de protecţie temporară pentru persoanele refugiate din Ucraina.

660 de cetățeni ucraineni sunt în evidențele Serviciului de Imigrări de la Galați, care îi așteaptă pentru eliberarea permiselor de protecție temporară. Cifra a fost înaintată instituției de către autoritățile care se ocupă de găzduirea refugiaților, două ghișee unde pot fi solicitate documentele cu regim special fiind puse la dispoziție.

”Îi așteptăm pe cetățenii ucraineni care doresc un astfel de permis la sediul nostru, din strada Domnească nr. 102, sau la Centrul de Cazare a Solicitanților de Azil, de la Turnul de Televiziune, unde avem, de asemenea, o stație de emitere a documentelor. Procesarea unui permis durează circa 15 minute. Programul este deocamdată până la ora 16,30, dar, dacă va fi nevoie, îl vom prelungi”, a explicat cms. Ciprian Șimu, șeful Serviciului Imigrări Galați.

Sursa: Realitatea de Galati