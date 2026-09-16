Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se face pielea de găină?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 sept. 2026, 10:00

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se face pielea de găină? Răspunsul stă într-un reflex automat al sistemului nervos, declanșat de frig sau de emoții puternice, o reacție care păstrează și astăzi urmele trecutului nostru evolutiv.

Pielea de găină este un reflex automat, controlat de sistemul nervos. Când îți este frig sau trăiești o emoție intensă, mușchii mici de la baza firelor de păr se contractă. Acest lucru face ca firele de păr să se ridice, iar pielea capătă acel aspect specific.

La animale, acest mecanism are rol de protecție sau intimidare. La oameni, este mai degrabă un vestigiu evolutiv.
Interesant este că apare nu doar la frig, ci și la emoții puternice — de exemplu, când asculți o melodie care te impresionează.

Este una dintre puținele reacții în care corpul „arată” emoția fizic. Un reflex simplu. Dar plin de istorie. 

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