Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Ce ne răcorește mai bine vara – o băutură caldă sau una rece?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 11 sept. 2026, 10:23

În zilele caniculare, instinctul ne îndeamnă să alegem băuturile cu gheață. În ediția Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru explică de ce o băutură caldă poate ajuta organismul să se răcorească mai eficient și de ce hidratarea constantă rămâne cea mai importantă regulă pe timp de vară.

Dacă v-aș spune că, într-o zi caniculară, o băutură caldă vă poate răcori mai bine decât una cu gheață? Pare ciudat, dar este adevărat.

O băutură rece oferă o senzație imediată de răcoare, însă efectul este de scurtă durată. În schimb, o băutură caldă stimulează transpirația, iar prin evaporarea transpirației corpul se răcește în mod natural.

Indiferent ce alegeți, regula de aur rămâne aceeași: hidratați-vă constant. Apa este cea mai bună alegere pentru a face față temperaturilor ridicate și pentru a preveni deshidratarea. 

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