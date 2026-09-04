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Sanatate· 1 min citire
Un țânțar rezistent la frig se răspândește în Europa. Insecta stârnește îngrijorarea experților
Țânțar rezistent la frig
Publicat4 sept. 2026, 10:33
Sursărealitatea.net
Un țânțar rezistent la frig se răspândește în diferite părți din Europa. Insecta stârnește îngrijorarea experților tocmai ca urmare a rezistenței sale neobișnuite la temperaturile scăzute. Țânțarul ar putea transmite mai multe boli periculoase.
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