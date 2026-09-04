Sanatate· 1 min citire

Un țânțar rezistent la frig se răspândește în Europa. Insecta stârnește îngrijorarea experților

Țânțar rezistent la frig

Țânțar rezistent la frig

Scris deStoica Marian
Publicat4 sept. 2026, 10:33
Sursărealitatea.net

Un țânțar rezistent la frig se răspândește în diferite părți din Europa. Insecta stârnește îngrijorarea experților tocmai ca urmare a rezistenței sale neobișnuite la temperaturile scăzute. Țânțarul ar putea transmite mai multe boli periculoase.

Prima apariție în Europa a fost în Belgia, în anul 2008.

Ulterior, prezența sa a fost confirmată în numeroase alte țări europene, printre care Italia (din 2011), Elveția și Slovenia (din 2013), Germania (din 2015), Ungaria (din 2016), Austria (din 2018), Cehia (din 2021) și Slovacia (din 2024).

Țânțarul este foarte rezistent la frig ceea cea a atras atenția specialiștilor. Insecta ar putea transmite mai multe boli periculoase.

Continuarea pe Mediafax Italia.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tantarrezistentfrigwest nileitaliasanatate

Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe