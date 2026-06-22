Cod roșu de caniculă în Marea Britanie: temperaturi de 39°C. Populația, sfătuită să evite deplasările neesențiale

Publicat 22 iun. 2026, 13:38 Sursă realitatea.net

Autoritățile meteorologice din Marea Britanie au emis un cod roșu de caniculă pentru sudul Angliei, regiunea Midlands și sudul Țării Galilor, avertizând că temperaturile ar putea ajunge la 38-39 de grade Celsius în următoarele zile.

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