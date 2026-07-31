Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea persoanele afectate de caniculă

Patriarhia Română a adresat, vineri, un apel către toate eparhiile să ofere sprijin persoanelor afectate de caniculă, în contextul temperaturilor ridicate din această perioadă.
'Parohiile şi mănăstirile sunt încurajate să distribuie apă celor aflaţi în nevoie şi să permită persoanelor afectate de căldură să se odihnească, pentru scurt timp, în spaţii umbrite şi răcoroase. Unităţile bisericeşti care dispun de servicii medicale sau sociale sunt îndemnate să acorde sprijin, în limita posibilităţilor. (...) De asemenea, Patriarhia Română îi îndeamnă pe toţi credincioşii să manifeste grijă şi solidaritate faţă de persoanele vulnerabile în această perioadă de caniculă', a transmis Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
Potrivit Patriarhiei, în regiunile afectate de secetă şi temperaturi ridicate, în biserici şi, acolo unde este posibil, pe câmpuri, vor fi săvârşite rugăciunile 'la vreme de secetă', cerând lui Dumnezeu cele de folos pentru oameni şi întreaga creaţie.
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Administraţia Naţională de Meteorologie a emis vineri o informare meteo de caniculă şi disconfort termic pentru toată ţara, valabilă până marţi, 4 august, la ora 10:00.
Potrivit meteorologilor, în sudul şi vestul Olteniei, în Banat, Crişana, Maramureş şi în cea mai mare parte a Transilvaniei valul de căldură va persista, iar sâmbătă (1 august) şi duminică (2 august) se va intensifica şi se va extinde şi în jumătatea nordică a Moldovei. Va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor încadra între 33 şi 38 de grade, iar în Câmpia de Vest sâmbătă şi duminică se vor atinge local valori de 39 de grade şi izolat de 40 de grade. Local nopţile vor fi tropicale, astfel că minimele se vor situa în general între 20 şi 24 de grade, cu cele mai mari valori în Dealurile de Vest.
În restul regiunilor vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creştere.
Valul de căldură se va intensifica pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 4 - 9 august), va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, atenţionează ANM.
AGERPRES