Zi decisivă la Înalta Curte. Guvernul Bolojan află astăzi dacă trebuie să plătească aproape un miliard de euro grefierilor

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 aug. 2026, 11:05

Guvernul condus de Bolojan află astăzi dacă trebuie să plătească aproape un miliard de euro. La Înalta Curte are loc procesul deschis de grefieri, care cer plata unor restanțe salariale. Sunt mai multe scenarii pe masa judecătorilor, însă cel mai dificil pentru Executiv ar fi o decizie nefavorabilă. Dacă pierde procesul, Guvernul va avea la dispoziție doar 10 zile pentru a achita suma, iar după expirarea termenului pot începe să curgă penalitățile.

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