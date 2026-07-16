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Sanatate· 1 min citire
Anchetă la Spitalul Județean Galați după moartea unei paciente de 93 de ani. Femeia ar fi fost legată de mâini și picioare
Spital
Publicat16 iul. 2026, 07:38
SursăRealitatea PLUS
Anchetă de amploare la spitalul județean din Galați. Totul după ce o femeie de 93 de ani, care ar fi fost legată de mâini și picioare în spital, a decedat. Rudele cer explicații și dau vina pe medici. Potrivit familiei, în ciuda vârstei înaintate, aceasta își făcea singură cumpărăturile, era independentă, iar hematomul pentru care fusese internată se resorbise în mai puțin de o săptămână.
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