Sorin Grindeanu, ultimatum pentru Bolojan: „Ori schimbăm regulile, ori trecem în opoziție!”

Social-democrații par tot mai deciși să forțeze o redefinire a raporturilor de forțe în actuala guvernare sau, în caz contrar, să părăsească masa deciziilor.

Sorin Grindeanu, unul dintre liderii influenți ai PSD, a lansat un semnal fără echivoc după seria de șase întâlniri regionale ale partidului: baza formațiunii respinge continuarea colaborării în formatul actual. Potrivit acestuia, vocea primarilor și a liderilor locali a fost unanimă, cu o singură excepție „exotică” – cea a primarului Buzăului, Constantin Toma.

„În rest, nici măcar o persoană în cele șase întâlniri regionale n-a spus că ar trebui să continuăm în această formă. Ceea ce spune ceva”, a subliniat Grindeanu, punctând faptul că nemulțumirea internă este prea mare pentru a fi ignorată de conducerea de la București.

Scenariile de pe masa PSD: Reconfigurare sau Opoziție

Deși social-democrații dețin o pondere importantă în actualul Executiv, Sorin Grindeanu admite că stabilitatea politică nu mai poate fi menținută cu orice preț. Liderul PSD a pus pe masă două scenarii de lucru: fie o reconfigurare profundă în interiorul coaliției de guvernare, care să reflecte ponderea reală de 28% a partidului, fie trecerea în opoziție.

Grindeanu a recunoscut că matematica parlamentară permite, teoretic, formarea unei majorități și fără PSD, însă a sugerat că o astfel de variantă ar fi una riscantă pentru parcursul european al țării, implicând forțe precum AUR. „Dacă e să facem parte dintr-o coaliție pro-europeană, trebuie să se schimbe lucrurile față de cum mergem acum. Dacă nu, repet, există și varianta trecerii în opoziție”, a avertizat vicepremierul.

Misterul fotoliului de la Palatul Victoria

Întrebat dacă în cadrul discuțiilor regionale colegii de partid i-au cerut să preia funcția de prim-ministru al României într-o eventuală reașezare a Guvernului, Grindeanu a preferat o abordare prudentă. Acesta a infirmat existența unei discuții concrete pe marginea numelui său, preferând să mute accentul pe principiile de funcționare ale echipei guvernamentale.

„Nu s-a discutat despre așa ceva (n.r. funcția de premier). Am discutat însă foarte des despre posibilele scenarii de reașezare a lucrurilor. Ne interesează ca regulile să fie altele”, a conchis liderul social-democrat. Declarațiile sale vin într-un moment de tensiune maximă, sugerând că PSD nu mai este dispus să accepte rolul actual în echilibrul puterii și că o resetare a guvernării este iminentă dacă partenerii de coaliție doresc menținerea stabilității politice.