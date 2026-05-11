Ludovic Orban: Nicușor Dan să însărcineze întâi PSD cu guvernarea

Ludovic Orban vine cu un scenariu pentru ieșirea din criza politică. Fostul premier și fost consilier pentru politica internă al președintelui susține că dacă ar fi în locul lui Nicușor Dan ar da mai întâi mandat PSD pentru formarea guvernului, iar dacă social-democrații nu reușesc, l-ar desemna din nou pe Ilie Bolojan.

Mai mult, Orban avertizează că președintele nu ar trebui să excludă nici varianta dizolvării Parlamentului și a alegerilor anticipate și că refacerea coaliției de guvernare este un scenariu imposibil.

„Logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură. Ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul. Ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD, că ei au inițiat moțiunea.

În locul președintelui, i-aș da mandat PSD, iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să-i dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR, pentru că va trece în Parlament ca prin brânză.

Sigur, cu o singură condiție: să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizate alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS, POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa-zis parlamentari, nu vor anticipa și vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceeași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan cum a doua oară, de frica anticipatelor, votează reînvestirea guvernului Bolojan”, susține Ludovic Orban.