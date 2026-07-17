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Reacția Chinei, după acuzațiile lui Trump privind amestecul în alegerile prezidențiale.”Rezultatul acestora este determinat de voturile poporului american”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat17 iul. 2026, 07:56
SursăRealitatea.Net

China a respins acuzațiile lansate de președintele american Donald Trump, potrivit cărora ar fi încercat să influențeze alegerile din Statele Unite și ar fi obținut zeci de milioane de înregistrări care conțin date ale alegătorilor americani, transmite CNN.

”China nu s-a amestecat niciodată în alegerile prezidenţiale din SUA”

”China a respectat întotdeauna principiul neamestecului în afacerile interne ale altor ţări. Alegerile din SUA sunt o chestiune internă a Statelor Unite. Rezultatul acestora este determinat de voturile poporului american. China nu s-a amestecat niciodată şi nu se va amesteca niciodată în alegerile prezidenţiale din SUA”, a declarat un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei în SUA, de la Washington, joi, pentru CNN.

Beijingul a negat în repetate rânduri acuzaţiile anterioare legate de amestecul în alegeri şi de ingerinţa politică din partea mai multor ţări occidentale, printre care Australia, Canada şi Marea Britanie, precum şi SUA.

CNN a contactat, de asemenea, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei pentru a obţine un comentariu cu privire la aceste acuzaţii.

Donald Trump a anunțat că va declasifica informaţii critice

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că va declasifica informaţii critice care dezvăluie vulnerabilităţi în infrastructura electorală a SUA, susţinând că ”datele a zeci de milioane de alegători din 18 state au fost cumpărate, furate sau piratate de China”, potrivit CNN.

Totodată, liderul de la Casa Albă susţine că agenţiile de spionaj americane nu au dezvăluit datele compromise ale alegătorilor în 2020.

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