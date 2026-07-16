Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Nicușor Dan exclude opoziția de la consultări și încearcă să vândă drept reformă un Cod al urbanismului care birocratizează și mai mult România”

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că mimează dialogul pe tema Codului urbanismului, convocând la Palatul Cotroceni doar partidele care au blocat ani la rând proiectul și excluzând principalul partid de opoziție, în timp ce România riscă să piardă 970 de milioane de euro din PNRR.
„Nicușor Dan vorbește despre transparență, dar organizează consultări cu ușile închise doar cu PSD, PNL, USR și UDMR, exact partidele care au ținut acest proiect blocat aproape trei ani în Parlament. În schimb, principalul partid de opoziție și specialiștii care au formulat observații serioase asupra Codului urbanismului sunt excluși fără nicio explicație.
Este revoltător ca Nicușor Dan să pozeze astăzi în garantul unei reforme pe care chiar el a contribuit să o blocheze. În perioada în care era primar general al Capitalei, împreună cu partidele care îl susțineau, a promovat amendamente care au întârziat ani de zile adoptarea Codului urbanismului. Acum încearcă să repare, în grabă și netransparent, un blocaj creat tot de oamenii pe care i-a invitat la Cotroceni.
Problema este însă mult mai gravă decât jocul politic. Codul urbanismului trebuia să fie una dintre marile reforme asumate prin PNRR. În realitate, nu reformează nimic. Este, în mare parte, o simplă încorporare a legislației existente într-un singur act normativ.
În loc să corecteze disfuncționalitățile sistemului, proiectul creează noi organisme, ultrareglementează procedurile și încarcă administrația cu responsabilități suplimentare, într-un moment în care instituțiile nu reușesc nici măcar să respecte termenele prevăzute de lege.
Cu ce vom popula toate aceste noi structuri, când administrația publică nu are suficienți specialiști nici pentru cele existente?
Problema nu este că termenele din lege sunt prea lungi, ci că administrația nu are capacitatea de a le respecta. Degeaba reducem termenele și inventăm mecanisme de ocolire a autorității atunci când aceasta nu răspunde, dacă instituțiile nu sunt capabile să funcționeze eficient. Rezultatul nu poate fi decât o scădere a calității construcțiilor și a dezvoltării teritoriale.
O reformă adevărată ar fi trebuit să redefinească rolul statului ca vizionar și partener loial în domeniul dezvoltării teritoriale. Statul trebuie să reglementeze, să controleze și să sancționeze, dar în același timp să ofere un cadru predictibil pentru dezvoltarea urbanistică și pentru toți actorii implicați in acest domeniu, de la funcționari, până la mediul de afaceri.
În schimb, acest Cod produce mai multă birocrație, fără să rezolve cauza blocajelor administrative.
Dacă Nicușor Dan și-ar fi dorit cu adevărat consens, ar fi invitat toate partidele parlamentare și specialiștii din domeniu. A ales însă aceeași rețetă a sistemului: negocieri între aceiași actori care au blocat proiectul, urmate de încercarea de a prezenta drept reformă un Cod care nu rezolvă problemele fundamentale ale urbanismului din România”, a declarat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026