PSD anunță moțiunea de cenzură care cutremură puterea: „Bolojan, dacă e responsabil, ar trebui să își dea demisia!”

PSD nu susține varianta unui guvern minoritar.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat că actualul Guvern nu mai are susținere parlamentară și, în aceste condiții, nu mai poate funcționa. Social-democrații iau în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură, dacă situația politică nu se clarifică.

Acesta a subliniat că PSD nu susține varianta unui guvern minoritar și că actuala criză politică ar putea fi amplificată dacă nu se găsește rapid o soluție.

„Acest guvern și-a pierdut majoritatea și nu poate funcționa fără o majoritate parlamentară. Noi excludem, a spus-o președintele Grindeanu, excludem susținerea unui guvern minoritar, ca atare depunerea unei moțiuni de cenzură de către PSD este un fapt posibil”, a subliniat social-democratul.

Întrebat dacă PSD se așteaptă la un sprijin din partea președintelui Nicușor Dan, Daniel Zamfir a spus că nu este vorba despre „o mână de ajutor”, ci despre respectarea unei realități politice.

El a explicat că, în momentul în care se constată oficial pierderea majorității, vor urma consultări la Cotroceni, unde ar putea apărea o soluție pentru continuarea guvernării, dar în alte condiții.

„Nu, este vorba de o mână de ajutor. Sunt convins că președintele Nicușor Dan, după ce va constata că această coaliție și-a pierdut majoritatea parlamentară, practic guvernul ar deveni nefuncțional. Însuși președintele a spus că nu dorește și nu va încuraja un guvern minoritar. După consultările de la Cotroceni, cred că acolo se poate degaja o soluție ca actuala majoritate parlamentară să poată continua guvernarea, dar fără Ilie Bolojan. O prelungire a actualei crize înseamnă costuri nedorite de toată lumea, atât politice cât și economice, sociale și financiare”.

Presiune pe premier: „Ar trebui să-și dea demisia”

Daniel Zamfir a transmis și un mesaj direct către premierul Ilie Bolojan, spunând că, dacă nu mai are susținere parlamentară, ar trebui să facă un pas înapoi. În opinia sa, o eventuală demisie ar putea reduce durata crizei politice și ar evita blocajele din Parlament.

„Ilie Bolojan, dacă este un politician responsabil și constată că nu mai are susținere parlamentară și un guvern minoritar nu poate funcționa, ar trebui să-și dea demisia, lucru care, evident, ar scurta perioada de criză. Dar adevărata criză este momentul în care un guvern fără sprijin politic vrea să continue în Parlament. Dacă te agăți de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică”, a spus Daniel Zamfir.