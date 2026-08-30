Presiunea maximă funcționează: Iranul se prăbușește sub politica Trump

Când un președinte iranian recunoaște în direct, la televiziunea de stat, că "ruta e blocată și mărfurile nu mai intră", asta nu mai e propagandă occidentală — e capitulare. Masoud Pezeshkian a confirmat vineri ceea ce Washingtonul susține de luni de zile: blocada americană a tăiat între 25 și 35 la sută din comerțul Iranului, iar regimul de la Teheran ia acum în calcul dublarea prețului benzinei, în timp ce cozile la pompă și cumpărăturile în panică au devenit realitate cotidiană. Nu e o coincidență. E rezultatul direct al unei strategii pe care administrația Trump o aplică metodic, fără ezitări și fără menajamente diplomatice inutile.
Timp de decenii, Iranul a fost tratat de Washington cu mănuși — negocieri interminabile, memorandumuri de înțelegere fragile, promisiuni de relaxare a sancțiunilor în schimbul unor angajamente pe care regimul le-a încălcat sistematic. Rezultatul a fost previzibil: un Iran tot mai încrezător, tot mai dispus să folosească Strâmtoarea Hormuz ca armă de șantaj și să finanțeze prin rețele bancare-fantomă tot ce înseamnă terorism regional, de la Hezbollah la Houthi. Administrația actuală a ales altă cale. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a fost limpede încă de la lansarea Operațiunii "Economic Outcast": obiectivul este să "asfixieze" economic regimul și să "taie fiecare linie de sânge financiară" care îl ține în viață. Nu sunt cuvinte goale. Vineri, Trezoreria a lovit pentru prima dată o instituție financiară străină majoră — Banque Misr UAE — după ce a identificat-o drept nod critic prin care aproape 1,8 miliarde de dolari au curs către rețele legate de Garda Revoluționară iraniană. Mesajul către orice bancă din lume care se mai gândește să finanțeze Teheranul este acum inconfundabil: ori lucrezi cu dolarul american, ori lucrezi cu regimul iranian. Nu poți face ambele.
Pe plan militar, tabloul e la fel de clar, indiferent cât încearcă Iranul să-l conteste. Marina Gărzii Revoluționare insistă că strâmtoarea Hormuz rămâne sub control iranian "decisiv" și numește afirmațiile americane "o minciună evidentă". Realitatea de pe apă spune altceva: CENTCOM a confirmat că forțele americane au curățat minele iraniene din culoarele de navigație, iar aproape 1.500 de nave, transportând circa 750 de milioane de barili de petrol, au tranzitat deja zona — în timp ce Iranul însuși nu a mai exportat niciun baril din propriile porturi din iulie încoace. Chiar Pezeshkian, la câteva ore după declarațiile sfidătoare ale IRGC, a confirmat că blocada funcționează. Când propriul tău președinte îți contrazice public armata, nu mai ai nevoie de sateliți ca să vezi cine controlează cu adevărat strâmtoarea. "That sucker is open", a rezumat Donald Trump, cu stilul lui direct care, oricât ar deranja establishmentul diplomatic, s-a dovedit din nou ancorat în realitate.
Ce se întâmplă în interiorul Iranului confirmă că presiunea nu e doar economică, ci existențială pentru regimul teocratic. Inflația a ajuns la 84 la sută, moneda națională s-a prăbușit la aproape două milioane de riali pentru un dolar, iar muncitori din petrol, pensionari și profesori au început să iasă în stradă pentru salarii și condiții de trai tot mai precare. Poate cea mai grăitoare imagine a acestei crize nu vine de la niciun oficial american, ci de la o femeie din Teheran care și-a scos la vânzare locul de veci rezervat mamei sale în viață, pentru că are nevoie de bani să trăiască. Când cetățenii unei țări ajung să vândă morminte pentru a supraviețui, iar un oficial de rangul președintelui Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, recunoaște că "oricâtă putere militară am avea, dacă oamenii sunt flămânzi... nu vom rezista", nu mai există nicio ambiguitate despre cine câștigă acest război de uzură.
Regimul de la Teheran resimte atât de acut această presiune încât liderul suprem — Mojtaba Khamenei, ridicat la putere după ce atacurile israelo-americane din februarie l-au ucis pe tatăl său și au decimat conducerea militară iraniană — rămâne complet invizibil publicului. Nicio fotografie, nicio înregistrare video sau audio de la preluarea puterii. Un regim care nu-și mai poate arăta liderul, care se ascunde din motive de securitate sau, mai probabil, din cauza rănilor grave despre care Trump însuși a vorbit, este un regim care se teme de propria fragilitate mai mult decât se teme de Washington. Iar ordinul explicit dat de acest lider fantomă — interzicerea oricărei acțiuni care "dăunează coeziunii sociale" — nu e un semn de forță, ci de panică instituțională în fața unui posibil val de proteste pe care nici Basij-ul remobilizat sub Hossein Taeb nu e sigur că îl poate opri.
În fața acestei realități, retorica de la Teheran devine tot mai defensivă. Ministerul de Externe iranian numește campania americană "terorism economic" și cere comunității internaționale să refuze aplicarea sancțiunilor. Mohsen Rezaei amenință orice țară vecină care cooperează cu Washingtonul că va fi tratată drept "inamic" și că participarea la presiunea economică americană va fi considerată "act de război". Sunt amenințările unui regim care nu mai are pârghii reale, ci doar cuvinte. Comparați asta cu poziția lui Trump, care a refuzat categoric revenirea la memorandumul din iunie — acordul pe care Teheranul l-a încălcat și pe care acum vrea să-l resusciteze fără să ofere nimic în plus. "Nu vreau să mă întâlnesc, ei vor. De fapt, se roagă să facă o înțelegere", a spus președintele american. Nu e aroganță; e descrierea exactă a raportului de forțe creat printr-o strategie coerentă de presiune maximă, susținută simultan pe frontul financiar, militar și diplomatic.
Această abordare confirmă, o dată în plus, o lecție pe care mulți lideri occidentali refuză să o învețe: regimurile care se bazează pe represiune internă și retorică antiamericană nu cedează la concesii, ci la fermitate susținută. Israelul și aliații săi regionali au tot interesul ca acest regim — sponsor global al terorismului, amenințare existențială declarată pentru statul evreu — să rămână izolat, slăbit economic și lipsit de resursele necesare pentru a-și finanța rețeaua de proxy din Liban, Yemen și Gaza. Administrația Trump a arătat, prin Operațiunea Epic Fury și acum prin Economic Outcast, că e dispusă să meargă până la capăt pentru a atinge acest obiectiv, fără falsele compromisuri care au ținut regimul de la Teheran în viață timp de patru decenii. Iar dacă Teheranul continuă să nege realitatea de pe strada iraniană, de pe apele Hormuzului și din propriile sale conturi bancare tăiate de la sistemul dolarului, nu face decât să grăbească exact colapsul pe care Bessent l-a promis public. Presiunea funcționează. Restul, așa cum a spus chiar Trump, nu mai contează.