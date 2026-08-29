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Politica· 1 min citire
Calculul majorității. Câte voturi ar strânge un Guvern condus de un premier independent, cu miniștri PSD
Foto/Arhivă/Inquam
Publicat29 aug. 2026, 22:58
SursăRealitatea PLUS
Se conturează principalele scenarii pentru configurarea viitorului Executiv: tot mai intens vehiculată este ipoteza unui Guvern condus de un premier independent, susținut de miniștri propuși de PSD. Într-o astfel de formulă politică, ecuația voturilor din Parlament devine decisivă pentru obținerea majorității de învestitură.
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