PNL pune condiții pentru votarea guvernului PSD. Decizia se va lua în ședința liberalilor - SURSE

Publicat 23 iun. 2026, 15:28 Sursă Realitatea.net

Liberalii urmează să decidă, în această seară, ce condiții vor pune pentru a vota un guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat. Decizia ar urma să fie discutată în ședința Biroului Politic Național al PNL, programată să înceapă la ora 18:00, potrivit Realitatea PLUS.

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