România a scăpat de retrogradarea economiei. Agenția Fitch menține ratingul „BBB-” cu perspectivă negativă

Fitch Ratings a confirmat, vineri seară, ratingul suveran al României la „BBB-”, menținând perspectiva negativă, pe fondul deteriorării finanțelor publice și al incertitudinii politice. Agenția subliniază că, deși economia este susținută de apartenența la UE și de niveluri de guvernanță peste media categoriei, riscurile fiscale și externe rămân ridicate.
Creșterea veniturilor, principala realizare. Instabilitatea politică, principala problemă
Potrivit raportului oficial, deficitul bugetar ar urma să scadă la 5,9% din PIB în 2026, față de 9,3% în 2024, însă rămâne „printre cele mai ridicate din categoria BBB”. Documentul notează că „veniturile au crescut, susținute de majorarea TVA, în timp ce cheltuielile au rămas stabile”.
Fitch avertizează că România traversează o perioadă de incertitudine politică, după prăbușirea coaliției de guvernare în mai 2026. Lipsa unui executiv stabil afectează vizibilitatea asupra strategiei fiscale și întârzie reformele din Planul de Redresare și Reziliență, cu riscul pierderii unor fonduri europene.
Creșterea datoriei publice va menține o rată a inflației ridicată
Agenția prognozează o moderare a ajustării fiscale după 2026, cu riscuri semnificative înaintea alegerilor parlamentare din 2028, în contextul tradiției de relaxare bugetară în perioade electorale. Deficitul ar putea coborî spre 5% din PIB în 2028, dar doar în scenariul unei reduceri a investițiilor publice și al unei indexări limitate a pensiilor și salariilor.
Datoria publică este estimată să urce la 64,5% din PIB în 2028, peste media statelor cu rating similar. Fitch atrage atenția că peste jumătate din datorie este denominată în valută, ceea ce face ca deprecierea leului să reprezinte un risc suplimentar.
De altfel, Inflația rămâne un punct vulnerabil, cu un nivel mediu estimat la 7,6% în 2026, influențat de deprecierea monedei, prețurile ridicate la energie și efectele majorării TVA. Fitch notează că „headline HICP a urcat la 9,7% în mai 2026”.
Ritmul economiei va rămâne ani la rând sub media țărilor comparabile
Pe partea externă, România continuă să înregistreze dezechilibre majore, cu un deficit de cont curent prognozat la 6,7% din PIB în 2028, mult peste media categoriei BBB. Agenția estimează că investițiile străine directe vor acoperi doar o parte din necesarul de finanțare, menținând presiunea asupra datoriei externe.
Economia este așteptată să se contracte cu 0,6% în 2026, pe fondul scăderii veniturilor reale și al cererii externe slabe, urmând să revină treptat la o creștere de aproximativ 2,3% în 2028, sub media statelor comparabile.
Fitch Ratings precizează că o eventuală îmbunătățire a perspectivei ar putea veni doar în cazul unei consolidări fiscale credibile și a reducerii riscurilor externe, în timp ce o agravare a dezechilibrelor sau blocajul politic prelungit ar putea conduce la retrogradare.