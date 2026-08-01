Economie· 1 min citire

Criza energetică se acutizează. CE Oltenia a oprit noaptea trecută un grup energetic de la Rovinari

Criza energetică se acutizează. CE Oltenia a oprit noaptea trecută un grup energetic de la Rovinari

Criza energetică se acutizează. CE Oltenia a oprit noaptea trecută un grup energetic de la Rovinari

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 1 aug. 2026, 13:41

Situația de criză energetică se acutizează de la o oră la alta. CE Oltenia a oprit noaptea trecută un grup energetic de la Rovinari, la câteva ore după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat instituirea stării de alertă energetică. Chiar la Cernevoadă persistă riscul închiderii complete a capacităților de producție, din cauza secetei.

Unul dintre cele trei grupuri ale Complexului Energetic Oltenia a fost oprit azi-noapte. Este vorba despre cel de la Termocentrala Rovinari. Astăzi, compania are doar două grupuri în funcțiune: unul la Rovinari și singurul de la Turceni, potrivit Gorjeanul.ro.

Presa locală nu explică motivul opririi producției de energie la Rovinari, însă este posibil ca această acțiune să aibă legătură cu presiunea din sistemul energetic și cu temperaturile extrem de ridicate.

În paralel, un lider de sindicat le-a cerut guvernanților să redea licența grupului 4 al Termocentralei Turceni, care a fost retrasă la începutul anului, pentru a putea produce încă 300 MW.

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