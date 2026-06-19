Iranul amenință SUA cu un „răspuns reciproc” dacă acordul de pace este încălcat. Teheranul spune că are un plan pregătit

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că are pregătit un plan pentru un „răspuns reciproc”, în cazul în care Statele Unite ar încălca acordul de pace. Mesajul apare într-un nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană, în contextul în care acordul dintre Washington și Teheran continuă să fie comentat de ambele părți.
Autoritățile iraniene susțin că nu vor renunța la revendicările lor și avertizează că orice abatere din partea Statelor Unite ar putea primi un răspuns stabilit dinainte. De cealaltă parte, administrația americană prezintă acordul ca pe un rezultat favorabil, în timp ce președintele Donald Trump a sugerat că înțelegerea ar echivala cu o „capitulare necondiționată”.
Iranul spune că are pregătit un plan de răspuns
Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a transmis că urmărește restabilirea drepturilor națiunii iraniene și că nu va rămâne pasiv în cazul unei încălcări a acordului. Mesajul a fost prezentat de agenția IRIB News și vine pe fondul tensiunilor legate de modul în care cele două părți interpretează noua înțelegere. Consiliul "nu se va linişti până când drepturile depline ale naţiunii iraniene nu vor fi restabilite", se arată în declaraţia citată de agenţia IRIB News.
Comunicatul avertizează în continuare că "în cazul în care va exista orice abatere sau încălcare din partea Statelor Unite, va fi aplicat un răspuns reciproc, în conformitate cu un plan stabilit în prealabil".
Donald Trump vorbește despre o „capitulare necondiționată”
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat, într-un interviu pentru Axios, că memorandumul convenit cu Iranul ar echivala cu o "capitulare necondiţionată". El a legat acordul și de puterea militară a Statelor Unite, afirmând că acest conflict a arătat amploarea atribuțiilor sale prezidențiale.
"Avem cea mai puternică armată din lume, de departe", a declarat Trump pentru Axios, într-un fragment de interviu publicat joi.
Declarațiile lui Trump vin în timp ce acordul este analizat atât de susținători, cât și de critici. Unii îl văd ca pe o victorie diplomatică a administrației americane, în timp ce alții consideră că înțelegerea ar putea fi avantajoasă pentru Iran. Vicepreședintele american J. D. Vance a respins criticile potrivit cărora acordul ar favoriza în principal Iranul. El a declarat joi că înțelegerea de pace dintre Statele Unite și Iran este "reciproc avantajos" și a încercat să prezinte acordul ca pe o soluție echilibrată. Poziția sa vine după declarațiile lui Donald Trump și după avertismentul transmis de Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului. În acest moment, fiecare parte încearcă să arate că acordul îi protejează interesele și că poate reacționa dacă înțelegerea nu este respectată.
Acordul dintre SUA și Iran rămâne sub presiune
Teheranul și Washingtonul transmit mesaje diferite după încheierea înțelegerii
Acordul de pace dintre Statele Unite și Iran rămâne în centrul atenției, după mesajele diferite transmise de cele două părți. Iranul avertizează că are un plan de răspuns în cazul unei încălcări, în timp ce administrația americană susține că înțelegerea este favorabilă și dovedește forța Statelor Unite. Tensiunea dintre declarațiile celor două tabere arată că acordul rămâne sensibil, chiar dacă a fost prezentat ca o soluție de pace. Următoarele reacții ale Washingtonului și Teheranului vor arăta dacă înțelegerea poate fi menținută fără noi escaladări.