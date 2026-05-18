George Simion, în direct la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu

Ediție explozivă la Culisele Statului Paralel. Liderul AUR, George Simion, dezvăluie în direct detalii din întâlnirea și discuțiile purtate la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, în cadrul consultărilor oficiale.

"La ora 21, în direct la Realitatea PLUS, va fi George Simion, președintele AUR, partidul care poate decide cine va guverna și cum va guverna în perioada următoare, sau dacă vor fi alegeri anticipate. Este un moment extrem de complicat. Aflu pe surse că absolut toți consilierii prezidențiali ai domnului Nicușor Dan se visează prim-miniștri. Este o glumă bună, evident că niciuna dintre aceste variante, inclusiv domnul Tomac, nu este viabilă. Da, cred că cei din echipa domnului Nicușor Dan trăiesc într-o altă bulă. De fapt, ei se exersează de foarte mulți ani într-o altă bulă. Strada spune cu totul altceva: 82% dintre români se tem cel mai mult de inflație și de nivelul de trai. Aceasta a devenit principala preocupare a românilor și este foarte clar că are legătură cu guvernarea nu doar a lui Bolojan, ci cu guvernările din ultimii nouă ani, ale partidelor pro-occidentale", a precizat Anca Alexandrescu.

"L-am auzit pe domnul Petri;or Peiu spunând un lucru extrem de corect: o să înceapă oamenii să creadă că o guvernare pro-occidentală este egală cu venituri mai mici, inflație mare, descreștere economică și cele mai multe probleme. De altfel, așa este, pentru că la nivelul întregii Europe, s-a întâmplat acest lucru de când acest sistem globalist a sufocat continentul. Vedem că în tot mai multe țări din Europa, partidele care au fost la guvernare în ultimii ani își trăiesc sfârșitul, iar partidele suveraniste sunt din ce în ce mai sus.

Ultimul exemplu: în Marea Britanie, premierul este la un pas de demisie din cauza pierderii alegerilor, iar partidul aflat în creștere este unul suveranist", a mai declarat Anca Alexandrescu.