Anca Alexandrescu: Mă apuc să fac o listă cu toți liderii care îl apără pe Bolojan

Ce interesant, cum se mișcă băieții ăștia din sistem din nou. Pentru că domnul care astăzi a dat sondajul, eu mă bucur că a dat AUR cu 40%, că săptămâna trecută dădea alt institut de sondare că a scăzut drastic, minimul, cel mai mic, cel mai mic, 32-34% dădeau. Astăzi îl dădea între 38 și 41%.

Dar de fapt bomba pe care au aruncat-o încă de săptămâna trecută ăștia care-i fac campania de imagine lui Bolojan. Eu am înțeles că în spate este o doamnă care se ocupă de branding. Numai că doamna s-a ocupat de branding de detergenți, de medicamente și de altfel așa îi și-l vând pe Bolojan. Exact ca pe un detergent, detergentul cu care să spele putoarea globalistă. Asta este, ca să fie foarte clar, nu-i niciun dubiu.

Apropo de asta, fac o paranteză. Astăzi a ieșit la suprafață că în spatele celebrului proiect despre care am vorbit aseară, cel de la Doicești cu SMR-urile, cu băieții aceia deștepți din energie, la care a fost domnul Bolojan la nuntă, sâmbătă seară, la domnul Abrudean, proprietarii de la hotel, știi cine era în spatele lui, în spatele New Scale din America, cu care trebuia să facă și către care deja Nuclearelectrica au plătit 240 de milioane de dolari? Aveți o singură încercare. George Soroș! Și o să vă arăt în seara asta că a apărut public deja, că omul a pierdut bani. Mă bucur. În sfârșit începe și ăsta să piardă bani. Dar până și acolo erau băgați, ca să înțelegi care era presiunea pe acest proiect.

Mă întorc însă la sondajul despre care vorbeam. Așa-zisul sondaj făcut de domnul Ștefureac INSCOP. Am văzut că l-a comandat chiar think tank-ul care este tot al domnului Ștefureac. Deci a fost o comandă clară, în momentul ăsta, ca să distragă atenția, vezi Doamne, să arate că PNL-ul sub Bolojan a crescut vertiginos. Numai că are o problemă de logică sociologică. Cum naiba să crească un partid al cărui lider a fost dat jos prin moțiune de cenzură? Și să înțeleg că cei peste 80% din români care nu mai vor cu Ilie Bolojan și cu PNL-ul, care a nenorocit țara în 10 luni de zile, dintr-o dată sunt foarte fericiți și susțin PNL-ul lui Ilie Bolojan.

Să înțeleg însă că ăia de la PSD, care acum o săptămână erau fericiți că PSD-ul a ieșit de la guvernare și l-a dat jos pe Bolojan, acum se mută de la PSD la Bolojan. Este râsul lumii. Eu mă bucur că AUR foarte bine, e perfect, fără ei nu se poate. Numai că vreau să le dau o veste proastă și domnului Bolojan și susținătorilor săi că majoritatea în acest moment se face pe rezultatele din Parlament obținute la 1 decembrie 2024. Asta este realitatea. Și mai vreau să vă mai dau o veste proastă domnului Bolojan, că se plângea astăzi că vai, vai, inclusiv domnul Boc că domnule, nu vrem să ajungem vreodată cu PSD-ul.

Auzi mai ne Boc și mai nea Iliuță, voi aveți acum parlamentari, ați luat parlamentari în decembrie 2024 cu Ilie Bolojan la conducere mai puțini decât ați luat cu USL-ul. Mult mai puțini. Deci aveți acum atâția deputați cât senatori aveați când ați candidat pe listele comune cu USL-ul. E râsul lumii. Pe voi v-a salvat PSD-ul, ca să fie foarte clar, și când au fost liste comune cu USL și în 2024, în primăvară, când ați candidat împreună și la locale și la europarlamentare.

Așa că mai lăsați vrăjeala asta. Voi vă certați între voi. Dar măi Nea Iliuță și toți ăștia de la PNL, marii reformatori, corecții din spatele lui Bolojan, dacă ați zis că sunteți în opoziție de ce nu plecați, mă, din toate pozițiile furce? Gata, ați fost atâția ani de zile. Hai!

Vă anunț că începând de mâine, mă apuc să fac o listă cu toți liderii ăștia care sunt în față și îl apără pe Bolojan, ce oameni și-au pus și unde, la ce instituții. Hai, ca să vadă lumea. Luați-i de acolo, că ne-am săturat.

L-am văzut pe domnul Muraru mai devreme, ăla de la Iași, fratele ambasadorului din America, că îmi dă dreptate și îmi spune că niște pesediști n-au plecat din funcții. Păi unul dintre ei este domnul de la ANPC, care e omul lui Bolojan, v-am spus. Mi-a dat dreptate. Așa este. Ăsta este adevărul. Mă opresc aici, mai spun niște lucruri mai târziu.