Fost judecător CSM: „Nicușor Dan nu mai poate propune un tehnocrat. PSD are prima șansă la desemnarea premierului”

Sursă: realitatea.net

Avocatul Toni Neacșu, cunoscut expert în drept constituțional, a lansat o analiză tranșantă cu privire la blocajul politic actual și la pașii obligatorii pe care Președintele României, Nicușor Dan, trebuie să îi urmeze în perioada următoare. Potrivit fostului judecător CSM, spațiul de manevră al șefului statului este limitat riguros de textul legii fundamentale și de realitatea din Parlament.

Consultările, pas obligatoriu înainte de orice nume

Conform analizei juridice prezentate de Toni Neacșu, procedurile de la Palatul Cotroceni nu pot fi scurtcircuitate, indiferent de urgența crizei politice:

„Președintele Nicușor Dan nu poate face o nouă desemnare de premier candidat înainte de a efectua o nouă consultare cu partidele parlamentare”, explică avocatul.

Mai mult, expertul consideră că opțiunea unui prim-ministru independent politic este complet epuizată în acest moment, după semnalele clare venite de la nivelul legislativului.

„Acesta nu mai poate face o nouă propunere de premier tehnocrat, pentru simplul considerent că partidele parlamentare au respins deja în bloc această variantă. Președintele trebuie să facă o propunere care are șanse reale să treacă, iar un tehnocrat este ultimul care poate garanta acest lucru”, afirmă Neacșu.

Matematica parlamentară indică prima șansă pentru PSD

În opinia avocatului, eșecul repetat al vechii coaliții de a-și demonstra forța în procente obligă instituția prezidențială să se îndrepte către opoziție.

„Președintele va trebui, cel puțin din punct de vedere constituțional, să desemneze drept candidat de premier persoana care va fi propusă de cel puțin unul dintre partidele parlamentare”, punctează Toni Neacșu.

În acest scenariu, balanța puterii înclină clar într-o singură direcție.

„Prima șansă o are PSD-ul, pentru că, de la demiterea lui Bolojan, partidele care îl sprijină (PNL-USR) demonstrează continuu că nu au majoritate în Parlament”, concluzionează reputatul avocat.