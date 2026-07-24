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Economie· 1 min citire
Peste 269.000 de firme s-au închis în România în doar doi ani. Taxele, inflația și scăderea consumului au lovit cel mai puternic afacerile mici
Faliment
Publicat24 iul. 2026, 11:52
SursăRealitatea PLUS
Peste 269.000 de firme au fost radiate sau dizolvate în România în 2024 și 2025, semn că mediul de afaceri a traversat o perioadă tot mai dificilă. În 2024 s-au închis aproximativ 129.000 de companii, iar în 2025 numărul lor a depășit 140.000, conform Realitatea PLUS.
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