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Politica· 2 min citire
Eduard Koler (deputat AUR): „Inflația a ajuns la 10,85%, iar nota de plată nu mai este o statistică, ci bonul de casă al fiecărei familii din România”
Eduard Koler
Publicat12 iun. 2026, 16:02
Actualizat1 iul. 2026, 12:47
Deputatul AUR Eduard Koler avertizează că inflația de 10,85% nu mai este o simplă statistică economică, ci dovada eșecului politicilor promovate de actuala guvernare. Potrivit acestuia, românii plătesc astăzi prețul incompetenței și al risipei bugetare prin facturi mai mari, alimente mai scumpe și o scădere continuă a puterii de cumpărare, în timp ce statul refuză să reducă propriile cheltuieli și transferă nota de plată către cetățeni.
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