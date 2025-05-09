CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A VALIDAT PRIMUL TUR AL ALEGERILOR PREZIDENȚIALE

Curtea Constituțională a României a validat, vineri, rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale, desfășurat pe data de 4 mai.

Potrivit unui comunicat al CCR, transmis AGERPRES, vineri, în cadrul controlului privind respectarea procedurii pentru alegerea președintelui României, conferind efectivitate competențelor înscrise în Constituția României și având în vedere votul exprimat în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2025, judecătorii constituționali au hotărât, cu unanimitate de voturi, confirmarea și validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de președinte al României, în cadrul primului tur de scrutin din data de 4 mai 2025.



Tot vineri, instanța constituțională a respins, ca neîntemeiată, cererea de anulare a primului tur al alegerilor, formulată de candidatul Sebastian-Constantin Popescu.



De asemenea, Curtea Constituțională a anunțat organizarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui României în ziua de duminică, 18 mai, la care participă George-Nicolae Simion și Nicușor-Daniel Dan, în această ordine.