Vicepremierul Raluca Turcan anunţă că salariul minim va creşte în 2020

Guvernul are în vedere majorarea salariului minim pe economie în 2020 cu până la 7,2%, astfel încât acesta va creşte de la 2.080 de lei la 2.230 de lei.
Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat astăzi, 26 Noiembrie, pe pagina sa de Facebook, că Guvernul are în vedere majorarea salariului minim pe economie în 2020 cu până la 7,2%, astfel încât acesta va creşte de la 2.080 de lei la 2.230 de lei.
“Salariul minim va crește în 2020! Creșterea se va face printr-o formulă clară, predictibilă, cu indici de corecție care să țină cont de evoluția economiei, dar și a pieței muncii.
În cadrul întâlnirii de astăzi cu Consiliul Național Tripartit de Dialog Social am luat în discuție mai multe variante de calcul pentru a stabili nivelul salariului minim.
Principiile care stau la baza creșterii salariului minim sunt:
1. un mecanism de calcul clar și predictibil, pornindu-se de la anumiți indicatori economici. Varianta aflată în lucru prevede o creștere de minimum 7,2%, adică de la 2080 lei la 2230 lei;
2. capacitatea firmelor de a acoperi aceste costuri, fără a le afecta profitabilitatea;
3. impactul asupra bugetelor locale, care au fost deja împovărate de fosta guvernare.
Beneficiarii acestei creșteri vor fi cei 24% din totalul salariaților activi, adică 1 370 232 persoane. De asemenea, ar putea beneficia de această măsură și alte categorii de angajați, cu salarii între nivelul minim și mediu.
Pe baza analizei de impact a creșterii salariului minim, săptămâna viitoare vor continua consultările cu partenerii sociali.”, scrie vicepremierul pe pagina sa de Facebook.