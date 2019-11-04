Cum să nu iei țeapă când faci cumpărături online. Detaliul care îți salvează portofelul

Zeci de români cad zilnic victime falselor oferte online. Comerțul pe internet este în creștere, ...

Zeci de români pică zilnic în capcana falselor oferte online, cărora le cad victime. Vânzările online sunt în creștere, la fel și numărul site-urilor care păcălesc cumpărătorii.

Din grabă sau neștiință, oamenii accesează pagini web care nu au suficiente elemente de siguranță.Întodeauna când accesați o pagină de internet, în colțul din stânga sus trebuie să apară pictograma unui lacăt. Poliția Română avertizează că, în caz contrar, site-ul nu este unul sigur.Oamenii legii au întocmit un ghid care să îi ferească pe consumatori de păcăleli în perioada reducerilor, mai ales cele promovate sub numele „Black Friday”.Iată principalele recomandări ale poliției:5 ASPECTE IMPORTANTE DE CARE TREBUIE SĂ ȚINEȚI CONT!

CONEXIUNEA LA INTERNET

Atunci când navigaţi pe web de pe dispozitivul dumneavoastră, asiguraţi-vă că această conexiune este securizată prin HTTPS, unde pictograma unui lacăt îți spune că pagina accesată este securizată.Puteţi verifica întotdeauna acest lucru la începutul adresei URL. Exemplu: https://www.politiaromana.ro/

COMERCIANȚII

Aveți încredere doar în magazinele oficiale de aplicații pentru mobil! Nu faceţi niciodată clic pe un link/o anexă dintr-un e-mail sau SMS nesolicitat. Verificați adresa de pe care v-a fost transmis mesajul. De multe ori aceasta provine de la un domeniu care nu are legătură cu acea companie. Evitaţi operatorii economici care nu afişează date de contact complete (adresă, telefon, cod unic de identificare fiscală etc.) şi care se rezumă la o simplă adresă de e-mail. Este preferabil să cumpăraţi de la companii cunoscute sau cu care aţi mai avut anterior contacte comerciale şi despre care nu există comentarii negative ale altor clienţi pe forumuri ori pe site-urile de evaluare a serviciilor.Aveţi grijă dacă accesaţi o pagină web care conţine greşeli gramaticale, greşeli de ortografie sau cu rezoluţie mică.Dacă se cumpără bunuri de la persoane fizice, trebuie cerute documentele de provenienţă a bunului respectiv (factura sau bonul fiscal cu care a fost cumpărat iniţial produsul de la magazin) şi certificatul de garanţie emis de producător.

PLATA

Nu plătiţi în avans bunurile comandate prin internet de la persoane necunoscute. Folosiţi un serviciu de curierat cu plata ramburs ce permite deschiderea coletului la primire. Plătiţi pentru marfă după ce v-aţi asigurat că aţi primit ce aţi comandat. În cazul în care efectuaţi totuşi plata online pentru diferite produse, fiţi atenţi când oferiţi detaliile cardului de credit sau debit pe internet. Refuzaţi tranzacţia dacă vi se cere codul PIN. Este normal să vi se ceară codul CVV (format din 3 sau 4 cifre, inscripţionat pe card). Este mai sigur să folosiţi un card de debit dedicat tranzacţiilor on-line pe care să îl încărcaţi numai cu suma necesară achiziţiei.Foarte important este să cunoașteți situația financiară de pe card, atât înainte de a efectua o tranzacție, dar și după. Este posibil ca uneori să vă fie încasată mai mult decât suma de pe factura, fără a va da seama de acest lucru.

PREŢUL REAL ŞI CALITATEA PRODUSELOR

Atunci când vreți să cumpărați un produs, informați-vă înainte! (chiar cu câteva luni înainte), despre preţul în magazin al acelui produs, dar şi în mediul online, al mai multor comercianţi (de regulă, aici nu ar trebui să fie adaosuri comerciale la fel ca în magazin).O practică înşelătoare folosită de comercianți, poate fi mărirea prețului la un produs, înainte de perioada reducerilor, iar la final, clienții, deși cumpără la promoție, plătesc un preț mai mare decât cel inițial.Pe internet există mai multe comparatoare de prețuri cu ajutorul cărora puteți vedea dacă alți comercianți au prețuri mai mici la același produs sau categorie de produse.Verificați cu mare atenție prețul unui produs pe mai multe magazine sau chiar căutați istoricul de preț al acestuia!Pot exista abateri de informare privind caracteristicile produsului, dar şi cu privire la momentul încheierii contractelor.Fiți la curent cu specificațiile unui produs! Citiți şi review-urile!În campaniile din mediul online pot să fie promovate produsele greu vandabile în magazine (fie din cauza calităţii materialelor din care acestea sunt confecţionate, fie a specificaţiilor tehnice foarte slabe), aspecte care nu pot fi verificate prin percepţia simţurilor proprii, cumpărătorul aflându-se doar „sub protecţia unui ecran al unui dispozitiv informatic” pe care îl accesează.

CONDIȚII DE CUMPĂRARE ȘI RETURNARE

Daca bunurile sunt expediate din străinătate, fiţi atenţi la taxele poştale şi la alte costuri pe care comerciantul nu le afişează/calculează, cum ar fi taxe vamale sau TVA. Verificaţi politica respectivei companii de returnare a bunurilor care nu vă plac sau asupra cărora v-aţi răzgândit. Dacă vin din străinătate, s-ar putea ca taxa de returnare prin poştă să fie destul de mare. Tipăriţi la imprimantă comanda dumneavoastră, precum şi clauzele şi condiţiile ce apar pe site la momentul cumpărării, pentru situaţia în care ar exista vreo problemă mai târziu.Ghidul complet îl puteți găsi aici.