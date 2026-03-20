Claudiu Năsui: ”Bolojan a dat la economie. Sunt șanse mari ca și anul acesta să crească taxele”

Deputatul USR, Claudiu Năsui, a declarat, joi seară, în direct la „Culisele Statului Paralel” emisiune moderată de Anca Alexandrescu, că Guvernul Bolojan a dat foc economiei și a atras atenția că sunt șanse foarte mari ca taxele să crească și în acest an.

”În economie se numesc măsuri pompieri-piroman, adică mai întâi dai focul, după care tot tu vii să stingi focul. Eu consider și am spus-o și înainte de campanie și după campanie și înainte de guvern și după guvern, că creșterile de taxe nu trebuiau făcute.

Au fost un moment în care România gâfâia, economia României gâfâia și acele creșteri de taxe au fost o lovitură fatală și cred că a fost o greșeală fatală a Guvernului Bolojan. Am spus-o și înainte o spun și după, oricare ar fi costul politic, pentru că până la urmă trebuie să spunem adevărul.

Ăla era momentul în care puteau fi făcute niște reforme, puteau fi făcute niște tăieri de cheltuieli mai zdravene și, din păcate, acele tăieri de cheltuieli de care s-a vorbit atunci, din păcate, nu le observăm nici acum.

Puteau să taie, de exemplu, schemele pentru marile corporații, schemele de afaceri pe banii statului, din PNDL, din Anghel Saligny. Adică sunt foarte multe lucruri de unde chiar se putea lua bani.(...)

Nu susțin modul în care au fost făcute creșterile de taxe. Cred că au făcut foarte mult rău și vor face în continuare foarte mult rău României. Din păcate, am fi avut de unde să tăiem cheltuieli.

Asta este o minciună că nu erau cheltuieli de tăiat. Erau cheltuieli de tăiat și cred că este o... Eu vă spun adevărul așa cum îl percep și pot argumenta. Am făcut lucrul acesta de nouă ani de zile de când sunt în politică, o s-o fac cât timp voi fi în politică, nu o să fac parte din problemă.