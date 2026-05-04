Imperiul financiar al lui Donald Trump accelerează: +6,5 miliarde de dolari într-un an

Sursă: Realitatea Financiara

Averea familiei Trump a cunoscut o creștere spectaculoasă într-un interval extrem de scurt, iar cifrele apărute recent conturează un tablou greu de ignorat. Estimările indică un plus de aproximativ 6,5 miliarde de dolari într-un singur an, în condițiile în care mai multe proiecte și investiții au prins avânt simultan.

Datele analizate, inclusiv graficele publicate de revista Forbes, sugerează o accelerare puternică a câștigurilor, pe fondul extinderii în domenii-cheie precum tehnologia, criptomonedele sau industria de apărare. În același timp, apar tot mai des discuții legate de modul în care pozițiile și conexiunile politice pot influența aceste evoluții financiare.

Contracte, investiții și extindere globală

În ultimele luni, numele familiei Trump a apărut în mai multe tranzacții și parteneriate importante, unele dintre ele cu implicații directe în zona strategică.

Un exemplu este implicarea fiilor lui Donald Trump într-un proiect din industria minieră, în Kazahstan, unde aceștia ar urma să preia o participație într-o companie care a beneficiat de un sprijin de 1,6 miliarde de dolari din partea Statelor Unite, potrivit Financial Times.

În paralel, investițiile în criptomonede au generat câștiguri consistente. Conform informațiilor apărute în spațiul public, familia Trump ar fi obținut anul trecut profituri nete de peste 1 miliard de dolari din proiecte din această zonă, continuând în același timp să își extindă portofoliul către inteligență artificială, drone și minerale critice.

Legături tot mai strânse cu industria de apărare

Un alt domeniu în care influența familiei pare să crească este cel al contractelor militare. O companie de drone susținută de fiii lui Donald Trump a ajuns să încheie un acord cu Forțele Aeriene ale Statelor Unite pentru furnizarea de drone interceptoare.

Tranzacția, relatată de Bloomberg, vine într-un context tensionat, în care implicarea contractorilor din domeniul apărării devine tot mai importantă. În același timp, congresmeni democrați au cerut clarificări suplimentare din partea Pentagonului în legătură cu firmele de tehnologie și apărare care au legături cu familia președintelui.

Pe lângă aceste dezvoltări, Eric Trump este asociat și cu un acord de fuziune inversă între producătorul israelian de drone Xtend și JFB Construction Holdings, o companie listată public.

Afaceri profitabile și conexiuni internaționale

În centrul unor alte inițiative financiare se află și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, implicat în proiecte care îmbină investițiile cu inițiativele diplomatice.

Potrivit unor informații apărute în presa internațională, Kushner colaborează cu nume importante din zona financiară și juridică, precum Martin Edelman sau Marc Rowan, directorul executiv al Apollo Global Management.

În mai 2025, Apollo a investit 100 de milioane de dolari în Witkoff Group, în timp ce Edelman are rol de consilier general pentru G42, o companie de inteligență artificială controlată de Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consilier pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite.

O investigație a New York Times a arătat că Tahnoon a fost implicat într-o tranzacție care a adus 2 miliarde de dolari în 2025 pentru World Liberty Financial, companie de criptomonede deținută de fiii lui Trump și Witkoff.

Controverse legate de cadrul legal

Pe lângă dimensiunea financiară, unele dintre aceste inițiative au atras atenția și din punct de vedere juridic.

În ianuarie, Donald Trump a emis un ordin executiv prin care a înființat Consiliul pentru Pace ca organizație internațională publică, precizând că aceasta ar beneficia de protecția oferită de Legea privind imunitățile organizațiilor internaționale.

Documentul stipulează că angajații sau agenții unei astfel de organizații, precum și membrii familiilor lor, nu pot fi acționați în instanță pentru activități oficiale. Totuși, aceeași lege definește o organizație internațională ca fiind rezultatul unui tratat sau al unui act al Congresului, condiții care nu sunt îndeplinite în cazul acestui consiliu.