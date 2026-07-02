Economie· 1 min citire

Carburanții se scumpesc din nou. Motorina urcă spre 10 lei pe litru

Scumpire carburanți

Scumpire carburanți

Scris deStoica Marian
Publicat2 iul. 2026, 13:11
Actualizat2 iul. 2026, 13:31
Sursărealitatea.net

La pompă, se văd deja efectele crizei politice. Motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei pe litru, după ce plafonarea adaosului comercial a expirat și reducerea accizei pentru motorină nu au fost prelungite. Premierul demis s-a întâlnit cu ministrul de Finanțe și cu reprezentanții pieței carburanților și au analizat o posibilă intervenție pe piață. Șoferii sunt cei mai afectați de aceste măsuri care ajung să plătească mai mult cu 60 de lei pentru un plin de combustibil.

Măsurile de protecție a prețurilor la pompă au expirat în plină criză politică. Avem un guvern interimar care nu are puteri depline, ceea ce înseamnă că nu poate prelungi aceste măsuri. Însă, antreprenorii cer acest lucru Parlamentului.

Șofer: Sper să nu se mai majoreze tarifele și orice plin se cunoaște, adică 50 de lei la un plin chiar... Am observat chiar în această dimineață, am alimentat și văd că... sper să nu se mai mărească prețurile.

Șofer: Cu 100 de lei, 200 de lei...

Reporter: Și ai de gând să lași mașina acasă, să circuli mai mult pe jos sau...?

Șofer: Păi depinde de mașină, lucrez cu mașina, nu pot.

Șofer: Ne afectează foarte mult în viitor scumpirile astea.

Reporter: Cu cât plătiți mai mult?

Șofer: Cam cu 50-60 de lei pe un plin.

Reporter: Și vă descurcați sau aveți de gând să lăsați mașina acasă, să circulați...?

Șofer: O să încercăm să lăsăm mașina mai mult acasă, mergem cu mijloacele de transport în comun.

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