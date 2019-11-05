Apare o nouă monedă in România. Când va fi lansată de BNR

Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic începând cu data de 8 noiembrie 2019, o monedă din argint cu tema 70 de ani de la stabilirea relațiilor politico-diplomatice între România și Republica Populară Chineză.

Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic începând cu data de 8 noiembrie 2019, o monedă din argint cu tema 70 de ani de la stabilirea relațiilor politico-diplomatice între România și Republica Populară Chineză. Valoare nominală a monedei din argint este de 10 lei;

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Această emisiune va avea un tiraj maim de 500 monede din argint. Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv certificatul de autenticitate este de 395,00 lei.

Aversul monedei prezintă imaginea Castelului Bran, edificiu istoric simbolic pentru România, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune „2019” și stema României.

Reversul monedei redă o parte din Marele Zid Chinezesc, construcție istorică simbolică pentru Republica Populară Chineză,

Monedele din argint cu tema 70 de ani de la stabilirea relațiilor politico-diplomatice între România și Republica Populară Chineză au putere circulatorie pe teritoriul României.

La Sucursala regională Constanța a BNR, ghișeul special de la care se pot achiziționa monedele incluse în circuitul numismatic funcționează zilnic, de luni până vineri, în următoarele intervale orare: 8,30 – 12,00 și 12,30 – 14,30.