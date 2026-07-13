Zi de foc pentru salvamontiști. 16 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

Publicat 13 iul. 2026, 10:06 Sursă Realitatea.Net

Salvamontiștii din întreaga țară au avut parte de o nouă zi de foc. Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 18 apeluri de urgență pentru persoane aflate în dificultate pe munte. În urma intervențiilor, 16 persoane au fost salvate, iar șase dintre acestea au ajuns la spital.

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