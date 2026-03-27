Vladimir Putin deschide ușa către Europa: „Nu excludem apropierea”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut o declarație surprinzătoare, sugerând că relațiile dintre Moscova și Europa ar putea fi relansate, în ciuda anilor de tensiuni și conflict.

În cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei, liderul de la Kremlin a transmis că Rusia nu a renunțat niciodată complet la ideea de cooperare cu statele europene.

„Nu am respins niciodată dezvoltarea acestor relaţii, nici restabilirea lor”, a declarat Putin, potrivit unei transcrieri oficiale. Putin a reluat narativul Kremlinului privind originile conflictului, indicând evenimentele din 2014 din Ucraina drept momentul-cheie al deteriorării relațiilor.

El a făcut referire la înlăturarea fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici, pe care o consideră rezultatul unei „lovituri de stat” susținute de Statele Unite și mai multe țări europene.

Potrivit liderului rus, acest episod ar fi declanșat:

anexarea Crimeei de către Rusia în 2014

conflictul din estul Ucrainei

invazia pe scară largă începută în 2022

Putin a descris aceste evoluții drept „un lanț de evenimente tragice” care continuă și în prezent. Deși vorbește despre o posibilă apropiere de Europa, Moscova își menține pozițiile ferme:

obiectivele militare din Ucraina rămân neschimbate

implicarea statelor europene în eventuale negocieri de pace a fost respinsă până acum

relațiile cu Uniunea Europeană sunt în continuare tensionate

Putin a cerut ca starea relațiilor cu Europa să fie analizată în cadrul Consiliului de Securitate, semnalând că subiectul rămâne o prioritate strategică pentru Kremlin.