Bărbat în stare critică după o cădere de la etajul patru
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 43 de ani din Botoșani a ajuns în stare critică la spital după ce a căzut de la etajul patru al blocului în care locuia.
Incidentul s-a produs după ce acesta ar fi rămas blocat în afara apartamentului și ar fi încercat să intre în locuință pe o cale improvizată.
Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi mers prin zona podului imobilului, apoi s-ar fi cățărat pe un burlan exterior pentru a ajunge la un geam al apartamentului său. În timpul manevrei, s-a dezechilibrat și a căzut în gol, lovindu-se de terasa unui apartament aflat la primul etaj.
Martorii au sunat imediat la autorități, iar echipajele medicale sosite la fața locului l-au găsit în stare extrem de gravă.
Victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact împrejurările accidentului și motivele care l-au determinat să încerce accesul pe exteriorul clădirii.
