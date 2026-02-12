Vânzările de maşini electrificate vor depăşi anul acesta în România 110.000 de unităţi
Vânzările de maşini electrificate vor depăşi anul acesta în România 110.000 de unităţi
Această evoluţie este aşteptată în pofida unei uşoare scăderi
Anul acesta va marca o premieră istorică pe piaţa auto din ţara noastră, vânzările de maşini electrificate - de la mild hybrid la pur electrice - urmând să depăşească 110.000 de unităţi.
Această evoluţie este aşteptată în pofida unei uşoare scăderi, de doar 2 la sută, a pieţei auto totale faţă de anul precedent.
Preşedintele Asociaţiei Importatorilor şi Producătorilor de Autovehicule, Dan Vardie, anticipează, în acelaşi timp, un declin drastic al autoturismelor cu motorizări termice, în special Diesel, tendinţă susţinută şi de evoluţiile europene.
Dan Vardie: Scade piaţa un pic, pentru că e toată această incertitudine politică, economică, incertitudini legate de Programele Rabla, care nu ştie nimeni dacă vor avea loc şi în ce dimensiuni şi, foarte important, modalitatea de taxare, care este profund greşită, atât din punct de vedere tehnic, cât şi ştiinţific, nu face decât să împiedice oamenii să-şi dorească o maşină nouă în raport cu una veche. Dacă sistemul de impozitare anuală ar fi respectând principiul 'poluatorul plăteşte', atunci oamenii se vor duce mai aproape de maşinile noi.
Sursa: Realitatea Financiara
Citește și:
- 11:59 - Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
- 11:35 - Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
- 10:19 - Proiectul privind reducerea efectivelor de urși bruni, adoptat de Senat
- 10:01 - Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră luna aceasta
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News